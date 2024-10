Ilfattoquotidiano.it - Alluvione a Valencia, la camminata tra le strade del disastro: lo scenario post-apocalittico tra auto distrutte e quartieri senza luce

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Le piogge continuano a colpire la Spagna anche se con minore intensità rispetto ai giorni scorsi. Due province, Tarragona e Castellón, rispettivamente in Catalogna e Comunitàna, sono in allerta arancione, riferisce l’Agenzia meteorologica spagnola, Aemet. Si prevedono piogge anche in Andalusia ed Estremadura, dove in alcune province è stata attivata l’allerta gialla. La Dana, il fenomeno atmosferico che ha colpito il Paese iberico, ha provocato almeno 95 morti. Il video, realizzato dall’agenzia Local Team, mostra ledicoinvolte dall’. L'articolo, latra ledel: lotraproviene da Il Fatto Quotidiano.