Allerta meteo per domani: rischio idraulico in molte aree (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nonostante una situazione di stabilità meteo in gran parte dell’Italia, il mese di novembre si apre con un’Allerta meteo nelle regioni del nord a causa delle recenti precipitazioni. Per la giornata di domani, venerdì 1° novembre, la Protezione Civile ha emanato un’Allerta per rischio idraulico su porzioni dell’Emilia-Romagna e del Veneto, zone colpite dalle intense piogge dei giorni scorsi. Allerta Arancione in Emilia-Romagna e Gialla in Veneto per la Piena del Po A seguito dei violenti temporali e delle forti piogge, numerosi corsi d’acqua restano a rischio esondazione, in particolare il fiume Po che attraversa l’Emilia-Romagna. Per questo motivo, è stata emessa un’Allerta arancione per rischio idraulico su alcune aree, in particolare la Costa e la Pianura ferrarese, che già nei giorni scorsi hanno subito allagamenti. Thesocialpost.it - Allerta meteo per domani: rischio idraulico in molte aree Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nonostante una situazione di stabilitàin gran parte dell’Italia, il mese di novembre si apre con un’nelle regioni del nord a causa delle recenti precipitazioni. Per la giornata di, venerdì 1° novembre, la Protezione Civile ha emanato un’persu porzioni dell’Emilia-Romagna e del Veneto, zone colpite dalle intense piogge dei giorni scorsi.Arancione in Emilia-Romagna e Gialla in Veneto per la Piena del Po A seguito dei violenti temporali e delle forti piogge, numerosi corsi d’acqua restano aesondazione, in particolare il fiume Po che attraversa l’Emilia-Romagna. Per questo motivo, è stata emessa un’arancione persu alcune, in particolare la Costa e la Pianura ferrarese, che già nei giorni scorsi hanno subito allagamenti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Maltempo,arancione e gialla peridraulico giovedì 31 ottobre: le regioni a; Maltempo,arancione e gialla peridraulico1 novembre: le regioni a; Maltempo,arancione e gialla per temporali mercoledì 30 ottobre: le regioni a; Maltempo,arancione e gialla peridraulico 29 ottobre: le regioni a; Maltempo, scuole chiuse perin Toscana, Liguria, Emilia Romagna venerdì: i comuni aarancione per maltempo in 2 regioni e scuole chiuse in Liguria: l'elenco dei comuni; Approfondisci 🔍

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani 1 novembre: le regioni a rischio

(msn.com)

Nonostante il tempo asciutto su gran parte dell'Italia, per la giornata di domani, venerdì 1 novembre, la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo ...

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico giovedì 31 ottobre: le regioni a rischio

(fanpage.it)

Per la giornata di giovedì 31 ottobre 2024, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla ...

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 27 ottobre: le regioni a rischio

(msn.com)

Proseguirà anche domani, domenica 27 ottobre, l’intensa fase di maltempo che sta interessando l’Italia da alcuni giorni. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso per cond ...

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 28 ottobre: le regioni a rischio

(msn.com)

La Protezione civile ha valutato per domani, lunedì 28 ottobre, una allerta meteo arancione su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna e allerta gialla in sei regioni per rischio idraulico e idr ...