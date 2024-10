Linkiesta.it - Albino Armani punta sulle vigne più alte

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il cambiamento climatico è ormai una certezza, o perlomeno lo diventerà presto, troppo presto, anche per chi ancora miope crede che ciò che sta succedendo sia solo una bizzarria climatica. In ogni caso, a noi che ci crediamo, risulta piuttosto chiaro perché un imprenditore lungimirante come il produttoreabbia deciso di spostare la sua attenzione, e non solo quella, in un territorio incontaminato, in altitudine, al tanto agognato “fresco”, come quello del Monte Baldo, per allargare la sua produzione spumantistica, e non solo. Ma facciamo un passo indietro. Come ben illustrato durante il convegno tenutosi l’11 ottobre scorso nello splendido palazzo Eccheli Baisi di Brentonico, il nostro clima non differisce di molto da quello che si poteva incontrare fra il 1200 ed il 1300 d.C. nelle valli trentine.