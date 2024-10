Accoltellò il padre, trovata e arrestata a Roma donna fuggita da reparto psichiatrico (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 22 settembre scorso Accoltellò il padre 67enne, morto dopo poche settimane di ricovero e diversi interventi. Fermata dai poliziotti con l'accusa di tentato omicidio e ricoverata ai domiciliari nel reparto di psichiatria dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, Aurelia Porcelli riuscì a fuggire prima che il padre morisse, facendo perdere le proprie Leggi tutto 📰 Periodicodaily.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il 22 settembre scorsoil67enne, morto dopo poche settimane di ricovero e diversi interventi. Fermata dai poliziotti con l'accusa di tentato omicidio e ricoverata ai domiciliari neldi psichiatria dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, Aurelia Porcelli riuscì a fuggire prima che ilmorisse, facendo perdere le proprie

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Accoltellò ila Roma donna scappata da reparto psichiatrico di Latina; Accoltellato dalla figlia, muore dopo un mese in ospedale:38enne, era fuggita; Accoltellò ila Roma donna fuggita da reparto psichiatrico; Accoltellacon machete, 17enne arrestato in Sardegna; Accoltella ilcon un machete e poi prova a uccidere la madre: 17enne arrestato; Accoltelladopo lite, arrestato ragazzo di 17 anni: i genitori hanno provato a proteggerlo simulando una; Approfondisci 🔍

Latitante pontina arrestata a Roma: ha accoltellato a morte il padre. Catturata dopo la fuga dall’ospedale

(latinaquotidiano.it)

Dopo settimane di latitanza, Aurelia Porcelli, accusata di aver ucciso il padre Guido, è stata arrestata a Roma. La donna era fuggita dal reparto psichiatrico in cui era detenuta ...

Accoltellato dalla figlia, muore dopo un mese in ospedale: arrestata 38enne, era fuggita

(fanpage.it)

La donna era stata ricoverata nel reparto psichiatrico dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ma due settimane dopo era fuggita ...

Accoltellò il padre nel sonno a Osilo: patteggiati 4 anni

(sardegnalive.net)

Il padre della 30enne, assistito dall'avvocato Mario Pittalis, ha deciso di non costituirsi parte civile. La 30enne era stata arrestata dai carabinieri e trasferita nel carcere di Bancali, dove si ...

Accoltellò i genitori, esce dall’ospedale e va in carcere

(cronachemarche.it)

Ivan Zamparini quando ha compiuto il gesto, forse era sotto l’effetto di stupefacenti. Il padre del ragazzo fu operato per le ferite riportartate nell’aggressione al Torrette di Ancona, mentre la ...