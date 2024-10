Accoltellato e ucciso dalla figlia, rintracciata la donna introvabile dopo l’evasione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Aurelia Porcelli, accusata di avere Accoltellato il padre nella loro abitazione in viale Kennedy a Latina, è stata arrestata ieri pomeriggio a Roma. Nei suoi confronti pende un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato omicidio essendo stata emessa prima del decesso del Latinatoday.it - Accoltellato e ucciso dalla figlia, rintracciata la donna introvabile dopo l’evasione Leggi tutto 📰 Latinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Aurelia Porcelli, accusata di avereil padre nella loro abitazione in viale Kennedy a Latina, è stata arrestata ieri pomeriggio a Roma. Nei suoi confronti pende un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato omicidio essendo stata emessa prima del decesso del

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dallala donna introvabile dopo l’evasione; Femminicidio nel Pesarese, uomo accoltella la moglie davanti ai tre figli: arrestato; Accoltellata dal marito davanti ai 3 figli a Pesaro. Raccontò le violenze, ma non lo aveva denunciato; Accoltellata dal marito davanti ai tre figli, morta 38enne;ad Asti, la19enne confessa: "Maltrattava me e mia madre da tempo"; La Papa Giovanni lancia una raccolta fondi dopo l'incendio di Sant'Aquilina; Approfondisci 🔍

Muore un uomo che è stato accoltellato dalla figlia: è caccia alla donna

(today.it)

Un uomo di 67 anni è morto in ospedale a Latina dopo che la figlia lo aveva accoltellato lo scorso 22 settembre in un'abitazione non lontano dal centro della città pontina. La donna, 38 anni, era stat ...

Accoltellato dalla figlia con problemi mentali: 67enne muore dopo un mese in ospedale

(msn.com)

Guido Porcelli, 67 anni, è morto dopo un mese e cinque operazioni chirurgiche per tentare di salvargli la vita ...

Muore per difendere la figlia, accoltellata dal cognato

(ansa.it)

Così Giuseppe Caputo, 62 anni, ha ucciso la cognata Giovanna Chinnici, un anno più grande, dopo aver ferito con lo stesso coltello la nipote, 28 anni, nel posteggio della palazzina marroncina ...

Accoltellato dalla figlia a Latina, muore in ospedale

(ansa.it)

È morto in ospedale l'uomo di 67 anni accoltellato dalla figlia di 38 lo scorso 22 settembre in un'abitazione non lontano dal centro di Latina. (ANSA) ...