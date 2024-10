Pordenonetoday.it - A Torre il quarto murale della stagione: un esemplare di Martin Pescatore

Leggi tutto đź“° Pordenonetoday.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un tempo era solito passare tra un ramo e un altro vicino alle acque del Noncello. Oggi quel'Alcione, meglio conosciuto come, ha trovato una nuova casa in una parete in via Piave a. UnÂricco di colori e trasformato nel soggetto principale di unÂdi Anima le