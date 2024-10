A ottobre l’inflazione accelera +09% su base annua

Unlimitednews.it - A ottobre l’inflazione accelera, +0,9% su base annua

Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari dell’Istat, a2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione sumensile nulla e aumenta dello 0,9% su, dal +0,7% del mese precedente.La lievezione del tasso d’inflazione riflette principalmente l’andamento dei prezzi dei Beni alimentari, sia lavorati (da +1,5% a +2,0%) sia non lavorati (da +0,3% a +3,3%) e, in misura minore, l’attenuazione della flessione dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (da -11,0% a -10,2%). Un sostegno alla dinamica dei prezzi si deve anche all’aumento del ritmo di crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,4% a +2,8%).