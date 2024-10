Lookdavip.tgcom24.it - Zinedine Zidane e Frank Rijkaard: sfida di shopping milanese tra ex campioni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo le piogge insistenti delle scorse settimane, a Milano è tornato il sereno. Un bel sole caldo ravviva queste giornate d’autunno: turisti e locali ne approfittano per fare delle passeggiate cittadine. Per le vie del centro sono stati paparazzati anche due ex calciatori famosissimi:. Gli sportivi hanno attirato la curiosità dei presenti e si sono distinti per il loro stile accattivante.con il cagnolino A spasso per MilanoIndimenticabile centrocampista di Juventus e Real Madrid, poi allenatore di quest’ultima,è uno degli sportivi più famosi di sempre. Il 52enne francese di origini argentine ha collezionato un successo via l’altro, tanto in campo quanto dalla panchine. In attesa di nuovi ingaggi dai club più blasonati d’Europa, Zizou si è concesso un viaggio a Milano, dove è stato pizzicato per le vie del centro.