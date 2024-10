Oasport.it - WTA Hong Kong, Shnaider e Boulter avanzano, ai quarti Pera e Yuan

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Prime quattro giocatrici aidi finale del WTA di. E non ci sono sorprese, almeno in queste prime partite. A partire da Diana, che contro Priscilla Hon fa valere il suo status di prima giocatrice del seeding e si impone comodamente con il punteggio di 6-4 6-1, rafforzando la quattordicesima posizione in classifica. Più complessa la vittoria di Katie. La britannica ha dovuto affrontare una sfida complicata con Xiyu Wang, vinta sì in due set ma in una sfida durata oltre due ore, dovendo salvare qualcosa come sette palle break complice anche un servizio poco performante, da otto doppi falli in tutto. Molto più sciolta la vittoria di Bernarda, nona giocatrice del tabellone.