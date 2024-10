Firenzetoday.it - Webtax, Sordi: “Effetto devastante per le aziende. E chi potrà la farà pagare al consumatore”

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayUn fulmine a ciel sereno. La riforma dellaannunciata dal governo e che verrà introdotta nella manovra 2025 ha gettato nello sconforto tanti proprietari diche operano nel digitale. La tassa per cento nata per 'colpire'