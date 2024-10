Fanpage.it - Violenta ondata di maltempo si abbatte sulla Spagna, a Utiel le auto trascinate via dall’acqua: il video

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ilsta colpendo duramente lae provocando numerosi incidenti e disagi nel sud-est del Paese, soprattutto nella Comunità Valenciana e in Andalusia. Il Governo ha attivato l'Unità Militare di Emergenza per far fronte alla situazione a, dove il fiume Magro è straripato. Idiffusi in rete mostrano lesommerse evia dall'acqua.