Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-10-2024 ore 07:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Viabilita 7.20 PERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASALAZZARA E POMEZIA NORD DIREZIONEIN VIA APPIA SI RALLENTA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN VIA NETTUNENSE CODE A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO IN VIA AURELIA CODE TTRA MASSIMINA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE Servizio fornito da Astral