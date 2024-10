Fanpage.it - Vermi nella pasta alla mensa dei Vigili del Fuoco a Roma, la denuncia: “Scarse condizioni igieniche”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un pompiere ha trovato un verme all'interno del suo piatto dialle Scuole centrali antincendio di Capannelle. "Le cose devono cambiare, non si può andare avanti in questo modo - dichiara Costantino Saporito (Usb) - Leigieniche non sono qualcosa su cui si può passare sopra".