Venezia-Udinese 3-2: il tabellino (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Venezia-Udinese 3-2 RETI: 20` Lovric (U), 24` Bravo (U), 41` rig. e 86` rig. Pohjanpalo (V). Venezia (3-5-2): Stankovic; Altare, Svoboda, Haps; Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024)3-2 RETI: 20` Lovric (U), 24` Bravo (U), 41` rig. e 86` rig. Pohjanpalo (V).(3-5-2): Stankovic; Altare, Svoboda, Haps;

Venezia, che rimonta! Udinese battuta 3-2, doppietta di Pohjanpalo

(corrieredellosport.it)

Sotto di due gol, per effetto dell reti di Lovric e Bravo, gli uomini di Di Francesco hanno vinto: a segno anche Nicolussi Caviglia ...

Venezia-Udinese 3-2: il tabellino

(calciomercato.com)

Venezia-Udinese 3-2 RETI: 20` Lovric (U), 24` Bravo (U), 41` rig. e 86` rig. Pohjanpalo (V). VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Svoboda, Haps; Candela (46` Zampa.

Serie A: in campo Venezia-Udinese 3-2

(ansa.it)

Friulani avanti con Lovric e Bravo. La rimonta dei lagunari con la doppietta su rigore di Pohjanpalo e il gol di Nicolussi Caviglia (ANSA) ...

Venezia 3-2 Udinese | Un cartellino rosso e 2 rigori: ecco la Moviola

(mondoudinese.it)

Il Venezia mette a referto una super partita e di conseguenza si gode una rimonta sotto tutti i punti di vista. La moviola finale del match ...