Leccotoday.it - Venditori abusivi di funghi (potenzialmente letali)? "Inaspriremo le sanzioni"

Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ogni anno si verificano casi più o meno gravi di avvelenamento per l'ingestione divelenosi. L'ultimo caso è avvenuto a Mercallo (Va), con un 49enne ricoverato in serie condizioni all'Ospedale Niguarda proprio per il consumo, pare, di Amanita Phalloides, che avrebbe acquistato da un