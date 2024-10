Lanotiziagiornale.it - Valencia travolta dal maltempo, piogge torrenziali e alluvioni causano almeno 51 morti

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)“mai viste” stanno mettendo in ginocchio la città diin Spagna. Un disastro, figlio del cambiamento climatico, che ha colpito la comunità autonoma spagnola dicausando, secondo la Generalitatna,51. Purtroppo si tratta di un “bilancio provvisorio” perché sono ancora numerose le persone disperse, come spiega il governo regionale che ha lanciato un appello ai residenti perché non si mettano in macchina dato che sebbene la pioggia sia al momento cessata molte zone rimangono inondate. La Comunità diha attivato un numero telefonico per segnalare familiari di cui non si hanno notizie (900365112). Al momento, unità dell’esercito stanno partecipando ai soccorsi.