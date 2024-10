Valencia colpita anche da un tornado: il video del camionista investito dalla tromba d'aria (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Amet, il servizio meteorologico spagnolo, sui canali social segnala che il fenomeno della Dana, con piogge torrenziali e tornado, è paragonabile a due grandi temporali degli anni Ottanta - dell'ottobre 1982 e del novembre 1987 - che causarono decine di vittime e ingenti danni Today.it - Valencia colpita anche da un tornado: il video del camionista investito dalla tromba d'aria Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Amet, il servizio meteorologico spagnolo, sui canali social segnala che il fenomeno della Dana, con piogge torrenziali e, è paragonabile a due grandi temporali degli anni Ottanta - dell'ottobre 1982 e del novembre 1987 - che causarono decine di vittime e ingenti danni

Valencia colpita anche da un tornado: il video del camionista investito dalla tromba d'aria

È diventato virale sui social il "racconto" di un autista di un mezzo pesante investito da un tornado durante l'alluvione lampo che ha colpito al Comunità Valenciana ...

L'impressionante distesa di fango in movimento dall'elicottero: Valencia travolta dalle piogge

Il video dall'alto: decine di morti, verse persone disperse, treni ad alta velocità sospesi a causa delle inondazioni diffuse che colpiscono la Spagna ...

Alluvione in Spagna, a Valencia una tromba d'aria si abbatte sull'autostrada: auto e camion e auto vengono rovesciati

Oltre 60 persone sono morte, molte sono disperse e i danni sono incalcolabili a causa delle inondazioni torrenziali nelle regioni spagnole di Valencia e Castilla-La Mancha, una tempesta che potrebbe o ...

Spagna, le incredibili immagini del tornado che ha colpito Valencia

Il terrore è arrivato dal mare, il tornado a grande velocità si è abbattuto sulla costa di Valencia. Le immagini mostrano l'immediata devastazione di ogni cosa si trovasse sul suo passaggio ...