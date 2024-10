Valencia alluvione oggi, almeno 73 morti e decine di dispersi: il governo dichiara 3 giorni di lutto nazionale. Allerta anche a Barcellona (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia. La tempesta, causata da un fenomeno Ilmessaggero.it - Valencia alluvione oggi, almeno 73 morti e decine di dispersi: il governo dichiara 3 giorni di lutto nazionale. Allerta anche a Barcellona Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di. La tempesta, causata da un fenomeno

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Disastro a73 morti, molti dispersi: in 8 ore la pioggia di un anno - Sale a 73 il numero dei morti, un bilancio provvisorio per via delle decine di dispersi;in Spagna, nella provincia di70 morti. Sánchez: “L’emergenza non è finita”. Allerta massima a Barcellona; Spagna,72 morti e decine di dispersi. «Persone intrappolate come topi»; Alluvioni in Spagna, a70 morti: cos'è un DANA e le cause del fenomeno atmosferico;in Spagna, 72 morti e decine di dispersi: ain 8 ore la pioggia di un anno. L'emergenza si sposta in Andalusia;, 72 morti. "In 8 ore caduta la pioggia di un anno"; Leggi >>>

Valencia alluvione oggi, almeno 72 morti e decine di dispersi: il governo dichiara 3 giorni di lutto nazionale. Allerta anche a Barcellona

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.

Valencia alluvione oggi, almeno 64 morti e decine di dispersi. Sanchez: «L'emergenza non è ancora finita»

(msn.com)

È drammatico il bilancio delle piogge torrenziali che nelle ultime 48 ore hanno colpito il Levante spagnolo, in particolare la regione di Valencia.

Valencia alluvione oggi, cosa è successo? La tempesta "più forte del secolo", l'allerta in ritardo e l'ordine di rimanere in casa

(msn.com)

L'area di Valencia sta affrontando condizioni climatiche estreme dovute al fenomeno Dana («depresión aislada en niveles altos»). Una tempesta storica, che ha causato almeno ...

Cronaca meteo. Spagna, disastrosa alluvione a Valencia, in otto ore la pioggia di un anno. Almeno 72 vittime e decine di dispersi - Video

(3bmeteo.com)

Caduti picchi di circa 350mm in solamente 4 ore. MALTEMPO E ALLUVIONI, ORA TOCCA ALLA SPAGNA; SEI DISPERSI IN ANDALUSIA. Lo stesso vortice depressionario che fino a domenica ha agito su parte del Nord ...