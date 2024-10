Usa Pil rallenta | stima a +28% terzo trimestre

Usa, Pil rallenta: stima a +2,8% terzo trimestre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’economia statunitense è cresciuta a un tasso annuo del 2,8% da luglio a settembre 2024, con i consumatori che hanno contribuito alla crescita dell’economia nonostante il peso di tassi di interesse ancora elevati. Secondo i dati rilasciati oggi dal dipartimento del Commercio, il Pil ha subito un lieve rallentamento rispetto al tasso di crescita del 3% registrato nel trimestre aprile-giugno. Il rapporto è la prima delle tre stime che il governo farà sulla crescita del Pil per il terzo trimestre dell’anno. Lapresse.it - Usa, Pil rallenta: stima a +2,8% terzo trimestre Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’economia statunitense è cresciuta a un tasso annuo del 2,8% da luglio a settembre 2024, con i consumatori che hanno contribuito alla crescita dell’economia nonostante il peso di tassi di interesse ancora elevati. Secondo i dati rilasciati oggi dal dipartimento del Commercio, il Pil ha subito un lievemento rispetto al tasso di crescita del 3% registrato nelaprile-giugno. Il rapporto è la prima delle tre stime che il governo farà sulla crescita del Pil per ildell’anno.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Usa, Pil rallenta: stima a +2,8% terzo trimestre - LaPresse; Usa, nel terzo trimestre rallenta a 2,8% crescita Pil; Pil Usa rallentala crescita: +2,8% nel terzo trimestre; USA, PIL in leggero calo ma l’economia resta resiliente; Per Confindustria e Fmi rallenta la crescita in Italia: riviste al ribasso le stime sul Pil; Bollettino Economico n. 1 - 2024; Leggi >>>

Stati Uniti, PIL 3° trimestre rallenta a +2,8%

(teleborsa.it)

Rallenta il passo l'economia statunitense nel 3° trimestre dell'anno. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi ...

Il Pil Usa tiene il passo: nel terzo trimestre cresce del 3% annualizzato

(ilsole24ore.com)

L’inflazione in calo e i forti aumenti salariali hanno alimentato la spesa dei consumatori anche in vista delle elezioni presidenziali ...

Pil, nessuna crescita nel terzo trimestre e +0,4% annuo: i dati

(tg24.sky.it)

Secondo Unione nazionale consumatori, il ribasso del Pil è stato scongiurato solo grazie al settore terziario, "probabilmente trascinato dal turismo e, quindi, destinato a ridimensionarsi nel quarto ...

I dati di Confindustria. Pil in calo, ma l’Italia resiste: "Ora attenzione alla competitività"

(informazione.it)

Video Usa Pil Video Usa Pil

'Rallenta la crescita in Italia', avvisano gli economisti di Confindustria. E per quanto rallenti di pochi decimi (allo 0,8% per il 2024 e allo 0,9%) siamo comunque di fronte a segnali che indicano un ...