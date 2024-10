Lapresse.it - Usa: Harris prende distanze da Biden, io rappresenterò tutti

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Washington (Usa), 30 ott. (LaPresse/AP) – La vice presidente Usa e candidata democratica per la Casa Bianca, Kamala, parlando con i giornalisti, ha detto di essere in disaccordo con “qualunque critica alle persone fatta in base a chi votano”. Il riferimento è al fatto che il presidente Usa Joe, in una telefonata organizzata dal gruppo ispanico Voto Latino, rispondendo alle dichiarazioni fatte da un comico che al comizio di Donald Trump al Madison Square Garden aveva definito Porto Rico “un’isola galleggiante di spazzatura”, ha dichiarato che “l’unica spazzatura che vedo in giro è quella dei sostenitori” di Trump. “gli americani, compresi quelli che non votano per me”, ha detto. Le sue parole sono un tentativo di smorzare le polemiche sorte sulle parole dia meno di una settimana dalle elezioni del 5 novembre.