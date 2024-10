Perugiatoday.it - Umbria, ladri-demolitori in azione: sfondano un muro e razziano, bottino da migliaia di euro

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)ilcon un demolitore portando via undi diversedi. Il colpo è andato in scena sabato sera a un ingrosso di bevande a Terni, in zona Polymer (precisamente in via degli Artigiani). I malviventi, un gruppo di cinque persone, si sono introdotti nello stabile