Umbria, bambino travolto da un'auto: è in rianimazione (Di mercoledì 30 ottobre 2024) bambino investito da un'auto davanti alla scuola. È successo a Terni, in via Primo Maggio, nel primo pomeriggio di martedì 29 ottobre. Il 12enne è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale Santa Maria. Ora è ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. Secondo quanto Perugiatoday.it - Umbria, bambino travolto da un'auto: è in rianimazione Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)investito da un'davanti alla scuola. È successo a Terni, in via Primo Maggio, nel primo pomeriggio di martedì 29 ottobre. Il 12enne è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale Santa Maria. Ora è ricoverato incon prognosi riservata. Secondo quanto

Sono in corso le indagini della polizia locale per fare piena luce sulle cause. Numerosi i testimoni che hanno assistito alla scena in pieno centro.

