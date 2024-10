Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-10-2024 ore 20:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di spagna di un’apertura precedi ore non ha il numero delle vittime delle piogge torrenziali nella provincia di Valencia Secondo i dati ufficiali almeno 4 sono bambini Giuseppe di un bilancio non definitivo destinata ad aggravarsi dal momento che sono numerose le persone ancora disperde la Farnesina ha fatte per Legal momento non risultano connazionali fa le vittime dell’alluvione a Valencia torniamo in Italia corre stigmatizzare l’atteggiamento del presidente di stellantis da il cane che ha declinato la richiesta di audizione in parlamento adducendo la motivazione che non vi sarebbero novità così la segretaria del PD elish line intervenendo Stamani in commissione attività produttive della camera il presidente della stessa Commissione Alberto Gusmeroli annunciato che ...