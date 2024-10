Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-10-2024 ore 17:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo in Spagna in apertura piogge torrenziali fiumi in piena esondazioni frane la perturbazione che si sta abbattendo sulla penisola iberica la stessa che sta richiamando aria calda dall’Africa sull’Italia sta facendo vittime nel paese secondo leSono 62 le persone morte nella regione di Valencia nel Levante spagnolo a causa delle piogge torrenziali diversi di questi morti sono i bambini quindi fino ad ora ci sono quattro ma il numero delle vittime e potrebbe essere molto più pesante aumenta di ora in ora perché sono molto le persone disperse a causa delle inondazioni che hanno isolato alcune località la comunità di Valencia attivato un numero telefonico per segnalare i familiari di cui non si hannole piogge torrenziali sono state causate dal passaggio del ...