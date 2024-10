Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-10-2024 ore 10:10

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Ti terranno giovedì alle 10 nella parrocchia di San Lorenzo a Giaveno in provincia di Torino i funerali di Matilde Lorenzi la sciatrice 19enne morta dopo un incidente sugli sci in Val Senales la Federazione Italiana sport invernali diffuso una nota in cui invita non portare fiori Benzi a fare donazioni a favore del progetto in memoria di matildina Cambiamo argomento andiamo in Spagna orrore Valencia dove A causa dell’eccezionale ondata di maltempo le strade si sono trasformate in fiumi e restituiscono i corpi senza vita di diverse persone che risultano scomparse la situazione nella città spagnole drammatica racconta il presidente della comunità Carlos intere zone completamente sommerse dall’acqua così come tantissime auto Insegne e cartelli pubblicitari alberi travolti dal forte ...