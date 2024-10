Udinetoday.it - Udinese, che peccato! I bianconeri si fanno rimontare e perdono a Venezia: le pagelle

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Finisce come a Parma, questa volta però a parti invertite. Sopra di 2 reti l'si fadale perde per 3 a 2. Segnano Lovric e Bravo per i, doppietta di Pohjanpalo e rete di Nicolussi Caviglia per i padroni di casa. Le. Okoye 5 Gran parata su Busio nel