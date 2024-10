Uccise tre bambine a Southport, 18enne incriminato anche per terrorismo: “Aveva in casa manuale di Al Qaeda” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Axel Rudakubana, il 18enne accusato di aver ucciso tre bambine e ferito altre 10 persone lo scorso 29 luglio a Southport, in Inghilterra, è comparso in tribunale per rispondere a nuove accuse. Il giovane, minorenne all'epoca dei fatti, è stato incriminato non solo per omicidio e tentato omicidio, ma ora anche per terrorismo, riportano i quotidiani britannici. Fanpage.it - Uccise tre bambine a Southport, 18enne incriminato anche per terrorismo: “Aveva in casa manuale di Al Qaeda” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Axel Rudakubana, ilaccusato di aver ucciso tree ferito altre 10 persone lo scorso 29 luglio a, in Inghilterra, è comparso in tribunale per rispondere a nuove accuse. Il giovane, minorenne all'epoca dei fatti, è statonon solo per omicidio e tentato omicidio, ma oraper, riportano i quotidiani britannici.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a Southport, 18enne incriminato anche per terrorismo: "Aveva in casa manuale di Al Qaeda"; Strage di Southport , il 18enne accusato di aver uccisoaveva un manuale di Al Qaeda in casa;in Gb, incriminato per terrorismo;in Gb, incriminato per terrorismo;al corso di danza: a casa del presunto killer spuntano un veleno e un manuale shock; Ombre di terrorismo dietro l'eccidio delle bimbe in Gb; Leggi >>>

Tre bambine uccise al corso di danza: a casa del presunto killer spuntano un veleno e un manuale shock

(today.it)

A casa di Axel Rudakubana, il 17enne accusato di aver accoltellato a morte tre bimbe e ferito altre 10 persone, è stato ritrovato un potente veleno autoprodotto e un manuale di addestramento di al-Qae ...

Uccise tre bambine in Gb, incriminato per terrorismo

(ansa.it)

E' stato incriminato anche per reati di terrorismo il 18enne già accusato di aver accoltellato diverse bambine ad agosto a Southport, uccidendone tre.

Inghilterra, il 18enne accusato di aver ucciso tre bambine a Southport aveva un manuale di Al Qaeda in casa

(repubblica.it)

La rivelazione degli inquirenti: Axel Rudakubana conservava anche sostanze letali come il ricino. Ma la polizia del Merseyside tuttora non considera la strage ...

Regno Unito, incriminato per terrorismo il 18enne accusato dell’attacco a Southport

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Regno Unito, incriminato per terrorismo il 18enne accusato dell’attacco a Southport ...