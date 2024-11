Chiccheinformatiche.com - Truffe: la finta telefonata della banca che svuota i conti, di cosa si tratta?

(Chiccheinformatiche.com - mercoledì 30 ottobre 2024) Leonlinenuano a crescere, colpendo sempre più consumatori con conseguenze gravi e pesanti. Adiconsum, l’associazione per la tutela dei consumatori, ha lanciato un nuovo allarme evidenziando l’aumento dei casi di voice phishing e vishing. Questo fenomeno, noto da qualche anno, sta evolvendo con tecniche sempre più sofisticate, segnala l’associazione. Antonio Rocco, responsabile di Adiconsum Palermo Trapani, sottolinea come i truffatori stiano sviluppando metodi innovativi per rendere le frodi ancora più convincenti. Vediamo come stanno cambiando e quali accorgimenti adottare per proteggersi. Lacheri Il vishing rappresenta una versione evoluta del phishing. In questa nuova modalità di truffa, il primo contatto avviene tramite una, SMS o email.