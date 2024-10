Ilrestodelcarlino.it - Tredicenne morta a Piacenza, un testimone chiave incastra il fidanzato. Oggi convalida del fermo

(Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Spunta unnel caso della morte di Aurora: qualcuno avrebbe visto la 13enne insieme alpoco prima della caduta dal settimo piano. Secondo quanto appreso da fonti investigative, sarebbe stata la sua testimonianza a spingere la procura per i minorenni di Bologna a disporre ildel 15enne che, all'inizio, era stato indagato a piede libero. In mattinata, al tribunale per i minori di Bologna è in programma ladel provvedimento di. Dall’autopsia, è stato rilevato un grosso trauma cranico dovuto alla caduta dal palazzo dove abitava.delIn mattinata al tribunale per i minori di Bologna è in programma ladel provvedimento di. Il ragazzo, assistito dal suo difensore, se vorrà potrà parlare nell'interrogatorio.