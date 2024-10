Tg24.sky.it - Tredicenne morta a Piacenza, testimone chiave inchioda fidanzato: "L'ha buttata giù lui"

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un, il 25 ottobre, avrebbe visto Aurora, laprecipitata dal tetto del suo palazzo, insieme al, poco prima che lei cadesse nel vuoto. Il 15enne fermato è stato per omicidio. Secondo quanto appreso da fonti investigative, sarebbe stata la sua testimonianza a spingere la Procura per i minorenni di Bologna a disporre il fermo per il ragazzo che, all'inizio, che in un primo momento era stato rilasciato e indagato a piede libero.