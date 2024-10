Trevisotoday.it - Travolto da un'auto mentre soccorre un gatto a bordo strada

Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un uomo è rimasto ferito in un incidentele avvenuto nel pomeriggio di oggi, 30 ottobre, ad Arcade in via Indipendenza. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe fermato, accostando l', perre unche si trovava a, agonizzante ma un altro veicolo, con alla