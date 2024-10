Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-10-2024 ore 19:30

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) LuceverdeBuonasera dalla redazione non ci sono sostanziali novità molto intenso ilsull’intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti a partire dalla Katia sino alla sempre in interna CUD alla Bufalotta all’uscita alla rustica altre cose dalla Casilina all’uscita per la via Appia in carreggiata esterna ci sono cose dalla Aurelia al bivio per laFiumicino qui incolonnamenti a tratti fino alla Tuscolana CUD e poi sempre in esterna dalla Casilina la Tiburtina in tangenziale incolonnamenti da Tor di Quinto alla Salaria in direzione San Giovanni al frequenti dall’uscita Porta Maggiore fino a via Castrense code a tratti verso lo stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina alla Salaria decisamente trafficata anche laFiumicino con rallentamenti e code da Parco dei Medici alla zona dell’EUR Ci sono code Inoltre via Isacco Newton sino ...