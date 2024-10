Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-10-2024 ore 08:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilin entrata acon code sulla diramazioneSud tra Torrenova e di raccordo code a tratti anche sulla carreggiata interna del raccordo tra via della Bufalotta via Tiburtina ed ancora tra Casilina e doppia code a tratti anche in esterna tra pisane Pontina e a seguire tra Prenestina e Tiburtina trafficato il Urbano della A24 con code tra Tor Cervara e la tangenziale est sulla stessa tangenzialein coda tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi e verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra Labaro e via dei Due Ponti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria tra via di Villa Spada e la tangenziale est code peranche sulla via Pontina tra spinaci e l’Eur trafficata laFiumicino con code tra via della Magliana & via del Cappellaccio maggiori informazioni su ...