Bolognatoday.it - Toyota: per i dipendenti stipendio garantito al 100% e uno sportello psicologico

Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYCassa integrazione per ildelloper tutti i, unoe un aiuto concreto e “fattivo” alle famiglie di Fabio Tosi e Lorenzo Cubello. Queste le azioni messe in campo dallo stabilimento