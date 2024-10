Avellinotoday.it - Torna “I Move Green”, il Comune di Avellino promuove la mobilità sostenibile nel tragitto casa lavoro

Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ildirilancia per il secondo anno consecutivo il progetto “I”, pensato per incentivare gli spostamenti a piedi e in bicicletta – anche a pedalata assistita - nei percorsi.Anche stavolta, sarà previsto un contributo in denaro per chi lascia a