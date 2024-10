Today.it - Time Cut

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una studentessa all'ultimo anno di liceo trova per caso una macchina del tempo che la porta a viaggiare indietro fino al 2003, anno in cui sua sorella è stata uccisa da un killer sconosciuto. Una volta arrivata nel passato, farà di tutto per salvare la vita di sua sorella.