Terrorismo, a Potenza fermato un 14enne: era pronto a compiere un attacco (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Polizia di Stato ha fermato un 14enne potentino con l'accusa di associazioni con finalità di Terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Ilgiornale.it - Terrorismo, a Potenza fermato un 14enne: era pronto a compiere un attacco Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Polizia di Stato haunpotentino con l'accusa di associazioni con finalità dianche internazionale o di eversione dell'ordine democratico

A Potenza è stato arrestato un 14enne con l'accusa di terrorismo internazionale. L'operazione è stata della Digos che ha fatto scattare le manette con l’accusa ...

Aveva l’obiettivo di riunire sostenitori dell'Islamic State (IS) e promuovere la creazione di una “wilava” (provincia) dell'Isis in Italia. A tale scopo aveva creato e pubblicato contenuti pro Isis ol ...

Partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione, sono le accuse nei confronti del 14enne arrestato dai poliziotti della Digos di Potenza e del Servizio per il ...

Un adolescente di 14 anni, originario di Potenza, è stato arrestato con l’accusa di partecipazione ad attività terroristiche e di eversione in favore dell’ISIS. La Procura dei Minorenni di Potenza, su ...