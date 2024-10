Thesocialpost.it - Terribile incidente a San Giuseppe Vesuviano: morta una bimba di 5 anni

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Drammatico scontro nella notte: una bambina di cinquea seguito di unstradale verificatosi la scorsa notte in via Armando Diaz a San, comune nella città metropolitana di Napoli. Da quanto si apprende, l’impatto ha coinvolto due auto.Leggi anche: Maltempo in Spagna, alluvioni e allagamenti: almeno 13 morti, ci sono anche dispersi La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto agenti del commissariato di Sanche cercheranno ora di far luce sull’accaduto. Inutili i tentativi di soccorrere la piccola, che purtroppo è deceduta poco dopo lo scontro. L'articoloa Sanunadi 5proviene da The Social Post.