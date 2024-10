Tenta di prendere con l'inganno due bambini da scuola, scatta il foglio di via per una donna bulgara (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Aquila - Una donna cerca di portare via due bambini da scuola senza autorizzazione, intervengono la maestra e la polizia. Una cittadina bulgara è stata denunciata e ha ricevuto un foglio di via dopo aver Tentato di prelevare due bambini all'uscita di una scuola elementare, senza alcun diritto. L'episodio, avvenuto nella zona ovest del capoluogo di regione, ha scatenato allarme tra i residenti, già preoccupati per precedenti comportamenti disturbanti della donna. La sua presenza nei giorni precedenti aveva generato una crescente tensione, culminata quando la straniera ha provato a prendere i minori mentre uscivano dall'istituto scolastico. La rapida reazione della maestra, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, ha impedito che l'incidente degenerasse. Abruzzo24ore.tv - Tenta di prendere con l'inganno due bambini da scuola, scatta il foglio di via per una donna bulgara Leggi tutto 📰 Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L'Aquila - Unacerca di portare via duedasenza autorizzazione, intervengono la maestra e la polizia. Una cittadinaè stata denunciata e ha ricevuto undi via dopo averto di prelevare dueall'uscita di unaelementare, senza alcun diritto. L'episodio, avvenuto nella zona ovest del capoluogo di regione, ha scatenato allarme tra i residenti, già preoccupati per precedenti comportamenti disturbanti della. La sua presenza nei giorni precedenti aveva generato una crescente tensione, culminata quando la straniera ha provato ai minori mentre uscivano dall'istituto scolastico. La rapida reazione della maestra, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, ha impedito che l'incidente degenerasse.

