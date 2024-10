Teatro Guglielmi di Massa: su il sipario con Arturo Brachetti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Massa – Teatro Guglielmi di Massa: su il sipario con Arturo Brachetti Teatro Guglielmi di Massa, ‘Cabaret-The musical’ apre venerdì 1 novembre la stagione teatrale 2024/2025. Il protagonista è Arturo Brachetti, anche regista con Luciano Cannito che è autore delle coreografie. Spettacolo in scena anche sabato 2 e domenica 3 novembre. Arturo Brachetti e la compagnia incontrano il pubblico sabato 2 novembre alle ore 17 nelle stanze del Teatro Guglielmi, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Le scene sono firmate da Rinaldo Rinaldi, i costumi da Maria Filippi, la direzione musicale da Giovanni Maria Lori. Produzione Fabrizio Di Fiore Entertainment Cabaret è uno di più famosi musical di sempre. L’omonimo film di Bob Fosse con Liza Minnelli vinse ben 8 Oscar e quest’anno si celebrano i 50 anni di quella incredibile cerimonia. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)di: su ilcondi, ‘Cabaret-The musical’ apre venerdì 1 novembre la stagione teatrale 2024/2025. Il protagonista è, anche regista con Luciano Cannito che è autore delle coreografie. Spettacolo in scena anche sabato 2 e domenica 3 novembre.e la compagnia incontrano il pubblico sabato 2 novembre alle ore 17 nelle stanze del, l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Le scene sono firmate da Rinaldo Rinaldi, i costumi da Maria Filippi, la direzione musicale da Giovanni Maria Lori. Produzione Fabrizio Di Fiore Entertainment Cabaret è uno di più famosi musical di sempre. L’omonimo film di Bob Fosse con Liza Minnelli vinse ben 8 Oscar e quest’anno si celebrano i 50 anni di quella incredibile cerimonia.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Teatro Guglielmi di Massa: su il sipario con Arturo Brachetti; Il grande teatro alza il sipario. Drusilla Foer e Virginia Raffaele. Emozioni con Arturo Brachetti; Il Galà Pucciniano apre la stagione. Si alza il sipario del teatro Guglielmi con l’omaggio al grande maestro; Il teatro Guglielmi riapre dopo 5 anni, tutti in coda per un abbonamento; Il Teatro dei Rinnovati monumento nazionale; Teatro ’Cabaret’ apre la stagione di prosa; Leggi >>>

Il Galà Pucciniano apre la stagione. Si alza il sipario del teatro Guglielmi con l’omaggio al grande maestro

(lanazione.it)

Sarà il Gala Lirico Pucciniano a inaugurare sabato, la stagione 2024-25 del Teatro Guglielmi. L’evento, fuori abbonamento, è l’omaggio di Massa a Giacomo Puccini a 100 anni dalla scomparsa.

Teatro ’Cabaret’ apre la stagione di prosa

(lanazione.it)

Si apre il sipario al Guglielmi dopo l’anteprima del Galà Pucciniano. Arturo Brachetti e Diana Del Buffalo nel celebre musical ...

Ciak, sipario!, boom di iscrizioni

(rainews.it)

Il nuovo progetto della compagnia teatrale di Charvensod si chiama Ciak, sipario! e si rivolge a una fascia d'età che difficilmente si avvicina al teatro: 8-16 anni. I risultati delle iscrizioni ...

Il Sipario Strappato di Arenzano presenta la stagione teatrale 2024/2025

(genovatoday.it)

Interrompere il silenzio con la forza delle parole, della musica, delle risate, permettendo al pubblico di riflettere e dialogare: nasce così il motto della stagione 2024-2025 del teatro Il Sipario ...