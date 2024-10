Tbc torna minaccia numero 1, mai così tanti casi: report Oms (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – La tubercolosi torna ad essere la minaccia numero 1, scalzando il Covid che aveva fatto saltare tutte le 'classifiche' dando vita alla pandemia più grave dei tempi moderni. Ora, archiviata l'emergenza mondiale legata a Sars-CoV-2, la Tbc torna a riprendersi il triste primato e nel 2023 si posiziona nuovamente come principale malattia infettiva Tbc torna minaccia numero 1, mai così tanti casi: report Oms L'Identità. Lidentita.it - Tbc torna minaccia numero 1, mai così tanti casi: report Oms Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – La tubercolosiad essere la1, scalzando il Covid che aveva fatto saltare tutte le 'classifiche' dando vita alla pandemia più grave dei tempi moderni. Ora, archiviata l'emergenza mondiale legata a Sars-CoV-2, la Tbca riprendersi il triste primato e nel 2023 si posiziona nuovamente come principale malattia infettiva Tbc1, maiOms L'Identità.

Tbc torna minaccia numero 1, mai così tanti casi: report Oms

(Adnkronos) - La tubercolosi torna ad essere la minaccia numero 1, scalzando il Covid che aveva fatto saltare tutte le 'classifiche' dando vita alla pandemia più grave dei tempi moderni. Ora, archivia ...

