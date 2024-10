Taiwan, allerta per super tifone Kong-rey: previsti venti di 240 Km7h (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le autorità di Taiwan stanno avvisando i residenti lungo la costa orientale di prepararsi all'impatto del super tifone Kong-rey, che si è rapidamente intensificato dirigendosi verso l'isola dopo aver colpito le Filippine. Kong-rey, che si sposta a nord-ovest sul Mar delle Filippine, ha raggiunto oggi la forza di un super tifone, secondo il Joint Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le autorità distanno avvisando i residenti lungo la costa orientale di prepararsi all'impatto del-rey, che si è rapidamente intensificato dirigendosi verso l'isola dopo aver colpito le Filippine.-rey, che si sposta a nord-ovest sul Mar delle Filippine, ha raggiunto oggi la forza di un, secondo il Joint

Taiwan, allerta per super tifone Kong-rey: previsti venti di 240 Km7h

(Adnkronos) - Le autorità di Taiwan stanno avvisando i residenti lungo la costa orientale di prepararsi all'impatto del super tifone Kong-rey, che si è rapidamente intensificato dirigendosi verso l'is ...

Taiwan si prepara al tifone Krathon: venti a 245 km/h

Taiwan, pur non avendo una categoria specifica per i super tifoni, ha classificato Krathon come un "forte tifone", con raffiche di vento che raggiungono i 245 km/h. More for You Ascolti tv ...

Taiwan, si contano i danni del devastante tifone Krathon

Milano, 4 ott. (askanews) - All'indomani del passaggio del tifone Krathon a Taiwan, con piogge e venti fino a 220 chilometri orati, si contano i danni sull'isola. Sono stati segnalati 1.036 casi ...

Taiwan, tifone Krathon si abbatte sull'isola con venti a 220 Km/h

Il tifone Krathon ha toccato terra nel sud dell'isola di Taiwan, nel distretto di Kaohsiung Xiaogang, intorno alle 12.40 (le 6.40 italiane): lo fa sapere l'ufficio meteorologico taiwanese.