Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Schlein: “Atteggiamento di John Elkann da stigmatizzare. Serve un confronto con il Parlamento”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “Occorrel’del presidente di” che ha declinato la richiesta di audizione in“adducendo la motivazione che non vi sarebbero novità”. Così la segretaria del Pd, Elly, intervenendo stamani in commissione Attività produttive della Camera, riunita, con quella Industria del Senato. “Solo quattro giorni dopo la sua audizione – ha sottolineato – l’amministratore delegato Tavares ha cominciato a parlare alla radio di non escludere licenziamenti“, inoltre nel frattempo c’è stato “da parte del governo un taglio incredibile e inspiegabile di 4,6 miliardi del fondo dell’automotive“. “Due novità – ha aggiunto– che meritavano un”.