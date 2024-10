Quicomo.it - Spaventoso incidente tra una moto e un camion a Erba: ferito un 17enne

Leggi tutta la notizia su Quicomo.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Grande spavento questa mattina 30 ottobre intorno alle 9 ain via Milano per unche ha visto coinvolti une una. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere il giovanee per la messa in sicurezza della strada. Ad avere la peggio il centauro, un