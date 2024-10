Spagna travolta dalle alluvioni: più di 70 morti e villaggi sommersi. Piogge imminenti rischiano di aggravare il bilancio (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ondata di maltempo che sta colpendo la Spagna sembra non voler dare tregua. Il Paese è sconvolto da violente inondazioni che hanno già causato almeno 73 morti, inclusi numerosi bambini, mentre si contano ancora dispersi. Le regioni più colpite sono la Comunità Valenciana e l’Andalusia meridionale, dove fiumi in piena e Piogge torrenziali hanno sommerso città e villaggi, lasciando dietro di sé una devastazione senza precedenti.Secondo le autorità, l’emergenza è tutt’altro che conclusa: ulteriori precipitazioni sono attese a breve e potrebbero aggravare la crisi. Il primo ministro Pedro Sanchez, in un discorso trasmesso in diretta, ha espresso il suo cordoglio per le vittime e ha rassicurato che il governo fornirà tutto il supporto necessario. “Tutta la Spagna piange con voi. Ilfogliettone.it - Spagna travolta dalle alluvioni: più di 70 morti e villaggi sommersi. Piogge imminenti rischiano di aggravare il bilancio Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’ondata di maltempo che sta colpendo lasembra non voler dare tregua. Il Paese è sconvolto da violente inondazioni che hanno già causato almeno 73, inclusi numerosi bambini, mentre si contano ancora dispersi. Le regioni più colpite sono la Comunità Valenciana e l’Andalusia meridionale, dove fiumi in piena etorrenziali hanno sommerso città e, lasciando dietro di sé una devastazione senza precedenti.Secondo le autorità, l’emergenza è tutt’altro che conclusa: ulteriori precipitazioni sono attese a breve e potrebberola crisi. Il primo ministro Pedro Sanchez, in un discorso trasmesso in diretta, ha espresso il suo cordoglio per le vittime e ha rassicurato che il governo fornirà tutto il supporto necessario. “Tutta lapiange con voi.

