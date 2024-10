Spagna, almeno 13 morti in regione Valencia per piogge torrenziali (Di mercoledì 30 ottobre 2024) almeno tredici persone sarebbero decedute nella regione di Valencia di Spagna a causa delle piogge torrenziali. Fra loro ci sarebbero anche quattro bambini. Lo scrive El Pais citando fonti della Guardia Civil. Il presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha parlato di “diverse morti” a causa delle inondazioni, ma ha affermato che è “materialmente impossibile” quantificare con precisione il numero delle vittime. almeno altre sei persone risulterebbero disperse nella città di Letur nell’area di Albacete. Lapresse.it - Spagna, almeno 13 morti in regione Valencia per piogge torrenziali Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)tredici persone sarebbero decedute nelladidia causa delle. Fra loro ci sarebbero anche quattro bambini. Lo scrive El Pais citando fonti della Guardia Civil. Il presidente della Generalitatna, Carlos Mazón, ha parlato di “diverse” a causa delle inondazioni, ma ha affermato che è “materialmente impossibile” quantificare con precisione il numero delle vittime.altre sei persone risulterebbero disperse nella città di Letur nell’area di Albacete.

