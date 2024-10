Fanpage.it - Shaila Gatta: “Javier mi fa paura, è il diavolo”, lo difende l’amica Gessica Notaro: “Sei tu che fai paura”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Dopo il duro attacco diMartinez (sostiene di avernealla luce dei maltrattamenti subiti dai suoi ex compagni in passato), a intervenire a sostegno del pallavolista del Grande Fratello è stata, attivista un’amica di: “Mi hai stancata, è delle persone come te che la gente deve avere”.