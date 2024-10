Lapresse.it - Serie A, Empoli-Inter 0-3: Nerazzurri di nuovo a -4 dal Napoli

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) L’supera al Castellani l’per 3-0 nella gara valida per la decima giornata diA e si mantiene nella scia delportandosi a -4 dai partenopei. Doppietta di Frattesi, a segno al 50? e al 67?, e rete di Lautaro al 73?. Toscani in 10 dal 31? per l’espulsione di Goglichidze. Isalgono a quota 21 mentre l’resta fermo a 11.