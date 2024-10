Ilgiornaleditalia.it - Sciopero generale Cgil e Uil 29 novembre contro la manovra, Salvini: "Ridicoli, aumento di reddito per 14 milioni di lavoratori"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Martedì tavolo a Palazzo Chigi per discutere della Legge di bilancio. Cisl non aderisce alloe Uil il 29la. I sindacati hanno deciso, non tutti quantomeno, visto che dalla Cisl arriva un'indicazione diversa. Landini e Bombardieri invece