Quotidiano.net - Schwarzenegger dà il suo sostegno a ad Harris

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arnoldha dato il suoa Kamalain un lungo post su X. Con Donald Trump "saranno altri quattro anni di str.. senza risultati che ci renderanno sempre più arrabbiati, più divisi e pieni di odio", ha scritto la star di Teminator ed ex governatore della California. "Dobbiamo chiudere questo capitolo della storia americana, e so che l'ex presidente Trump non lo farà. Dividerà, insulterà, troverà nuovi modi per essere più anti-americano di quanto lo sia già stato", ha attaccato dichiarando che l'unico modo per voltare pagina è "votando pere Walz".